Куртуа высказался о ничьей с "Вильярреалом"

Фото: инстаграм Куртуа/Автор неизвестен

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал нулевую ничью в мате 7-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом".

"Ничья оставляет горький привкус, потому что мы играли дома, а когда прямой конкурент ("Атлетико") проигрывает в своем матче, то хочется набрать все три очка. Одного очка нам мало.

Учитывая, что мы пропускали на протяжении нескольких матчей, сохранить ворота сухими — это неплохо.

Мы готовились прессинговать соперника, но в первом тайме он хорошо справлялся. Было тяжело отобрать у него мяч, и вдобавок мы много ошибались в передачах. Такое бывает", — приводит слова Куртуа Marca.

Также не пропустите: Капитан "Челси" высказался о поражении от "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru