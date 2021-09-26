Куртуа высказался о ничьей с "Вильярреалом"

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Куртуа высказался о ничьей с "Вильярреалом"Фото: инстаграм Куртуа/Автор неизвестен

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал нулевую ничью в мате 7-го тура Ла Лиги с "Вильярреалом".

"Ничья оставляет горький привкус, потому что мы играли дома, а когда прямой конкурент ("Атлетико") проигрывает в своем матче, то хочется набрать все три очка. Одного очка нам мало.

Учитывая, что мы пропускали на протяжении нескольких матчей, сохранить ворота сухими — это неплохо.

Мы готовились прессинговать соперника, но в первом тайме он хорошо справлялся. Было тяжело отобрать у него мяч, и вдобавок мы много ошибались в передачах. Такое бывает", — приводит слова Куртуа Marca.

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