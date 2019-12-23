Куртуа высказался о низкой результативности "Реала" в последних матчах

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Куртуа высказался о низкой результативности "Реала" в последних матчах
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа выразил мнение, что королевскому клубу не нужно покупать нового нападающего, чтобы заменить португальского форварда Криштиану Роналду, который перешел в "Ювентус" в 2018 году.

"Роналду забивал по 40-50 голов за сезон. Конечно, его может не хватать команде. Но он покинул клуб полтора года назад и у нас есть футболисты, которые умеют забивать гол. Бензема является прекрасным нападающим. Он забивает много голов. Не думаю, что нам нужен новый форвард", - приводит слова Куртуа Goal.com.

Стоит отметить, что в трех последних матчах в чемпионате Испании "Реал" забил всего один гол. Королевский клуб сыграл вничью с "Валенсией" (1:1), "Барселоной" (0:0) и "Атлетиком" (0:0). После 18 туров мадридцы занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от лидирующей "Барселоны" на два очка.

Не пропустите: Почти 14 лет "Реал" не завершал два матча подряд нулевыми ничьими. | http://soccernews.ru

 
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