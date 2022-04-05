Куртуа высказался о ситуации Азара в "Реале"

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Куртуа высказался о ситуации Азара в "Реале"

Фото: твиттер Тибо Куртуа/Автор неизвестен

Бельгийский вратарь мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился мнением о проблемах своего соотечественника и партнера по команде нападающего Эдена Азара.

"Азар является полезным футболистом для "Реала". Он в хорошем настроении. Главное, чтобы он успешно восстановился после травмы и хорошо подготовился к новому сезону. Я верю, что он принесет еще много пользы "Реалу", - приводит слова Куртуа Marca.

Напомним, что 31-летний Азар из-за травмы пропустит несколько месяцев. В нынешнем сезоне он провел 22 матча, забил один гол и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: Азар может согласиться уйти из "Реала". | http://soccernews.ru
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