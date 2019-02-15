Куртуа высказался о возможном переходе Азара в "Реал"

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Куртуа высказался о возможном переходе Азара в "Реал"
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал информацию о возможном переходе в королевский клуб своего соотечественника Эдена Азара, который выступает за "Челси".

"Я не могу рассуждать о решении, которое примет Азар. Но я хотел бы вновь поиграть с ним в одном клубе. Эден - прекрасный футболиста, а также мой близкий друг. Будет здорово,  если он перейдет в "Реал", - цитирует Куртуа RMC Sport.

Ранее сообщалось, что 28-летний Азар отказался продлевать контракт с "Челси", истекающий летом 2020 года, так как хочет перейти в "Реал". 

"Челси" готов продать бельгийца, но хочет получить за него более 100 миллионов евро.

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