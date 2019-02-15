Куртуа высказался о возможном переходе Азара в "Реал"
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа прокомментировал информацию о возможном переходе в королевский клуб своего соотечественника Эдена Азара, который выступает за "Челси".
"Я не могу рассуждать о решении, которое примет Азар. Но я хотел бы вновь поиграть с ним в одном клубе. Эден - прекрасный футболиста, а также мой близкий друг. Будет здорово, если он перейдет в "Реал", - цитирует Куртуа RMC Sport.
Ранее сообщалось, что 28-летний Азар отказался продлевать контракт с "Челси", истекающий летом 2020 года, так как хочет перейти в "Реал".
"Челси" готов продать бельгийца, но хочет получить за него более 100 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|65
|2
|Ливерпуль
|26
|65
|3
|Тоттенхэм
|26
|60
|4
|Манчестер Юнайтед
|26
|51
|5
|Арсенал Лондон
|26
|50
|6
|Челси
|26
|50
|7
|Вулверхэмптон
|26
|39
|8
|Уотфорд
|26
|37
|9
|Эвертон
|27
|33
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|26
|33
|11
|Борнмут
|26
|33
|12
|Лестер Сити
|26
|32
|13
|Кристал Пэлас
|26
|27
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|26
|27
|15
|Бернли
|26
|27
|16
|Ньюкасл Юнайтед
|26
|25
|17
|Кардифф Сити
|26
|25
|18
|Саутгемптон
|26
|24
|19
|Фулхэм
|26
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|26
|11