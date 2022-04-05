Куртуа высказался об игре за "Реал"

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Куртуа высказался об игре за "Реал"

Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился своими ощущениями от игры в составе королевского клуба.

“Когда я прихожу на тренировку и вижу эмблему "Реала", я иногда думаю: "Ущипните меня! Это ведь не сон, правда?" Даже в самых смелых мечтах я не мог себе представить, что однажды буду выступать за "Мадрид"! Это самое лучшее в футболе. Вы должны верить в себя и в то, что однажды ваши мечты сбудутся.

Каждый футболист мечтает о победе. Мне посчастливилось играть за "Реал Мадрид", где каждый сезон ты близок к тому, чтобы выиграть какой-нибудь трофей. Вы всегда будете участвовать в финале, полуфинале или четвертьфинале. В прошлом сезоне мы дошли до полуфинала. В этом сезоне в четвертьфинале нам предстоит сразиться с отличной командой. Я надеюсь, что мы победим и сможем  выйти в еще один полуфинал. Посмотрим, как все пойдет”, - сказал бельгец.

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