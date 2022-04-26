Куртуа высказался перед матчем против "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился ожиданиями от первого матча против "Манчестер Сити" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

"Это будет очень тяжелое противостояние, но радует то, что мы не играли на этих выходных. Если на предстоящих выходных мы оформим чемпионство, то вечером в субботу у нас также будет время немного отпраздновать, а затем сосредоточиться на ответной игре с "Сити".

Они также борются за победу в АПЛ, на очко опережают "Ливерпуль", у них ситуация более стрессовая.

Я предпочитаю ответный матч проводить дома. В ином случае такие камбэки, как с ПСЖ и "Челси", были бы невозможны", – сказал Куртуа.

Игра между "Сити" и "Реалом" состоится уже сегодня, 26 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.

Также не пропустите: Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru