Куртуа высказался перед матчем против "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен
Голкипер мадридского "Реала" Тибо Куртуа поделился ожиданиями от первого матча против "Манчестер Сити" в рамках полуфинала Лиги чемпионов.
"Это будет очень тяжелое противостояние, но радует то, что мы не играли на этих выходных. Если на предстоящих выходных мы оформим чемпионство, то вечером в субботу у нас также будет время немного отпраздновать, а затем сосредоточиться на ответной игре с "Сити".
Они также борются за победу в АПЛ, на очко опережают "Ливерпуль", у них ситуация более стрессовая.
Я предпочитаю ответный матч проводить дома. В ином случае такие камбэки, как с ПСЖ и "Челси", были бы невозможны", – сказал Куртуа.
Игра между "Сити" и "Реалом" состоится уже сегодня, 26 апреля. Начало встречи запланировано на 22:00.
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|Гранада
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|Леванте
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|Осасуна
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|Реал Вальядолид
|20
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|20
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