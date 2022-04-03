Куртуа высказался по поводу пенальти в пользу "Реала" в матче с "Сельтой"

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Куртуа высказался по поводу пенальти в пользу "Реала" в матче с "Сельтой"

Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен

Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мнением по поводу трех пенальти в пользу королевского клуба в матче с "Сельтой" (2:1) в рамках 30-го тура Ла Лиги.

Напомним, что Карим Бензема реализовал два из трех пенальти.

"Я видел первый и второй. Третий было сложно разглядеть из моих ворот, но если ты выставляешь ногу, то… В наши ворота тоже ставили такие 11-метровые. В кои-то веки, впервые, нам дали три пенальти в одном матче.

Отмененный гол в наши ворота? Гальярдо пробил головой, я отбил в штангу. Но Аспас был в офсайде и помешал Алабе вынести мяч. Это вне игры, он это понял, все нормально", – сказал Куртуа.

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