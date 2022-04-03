Куртуа высказался по поводу пенальти в пользу "Реала" в матче с "Сельтой"
Фото: твиттер Куртуа\Автор неизвестен
Голкипер мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился мнением по поводу трех пенальти в пользу королевского клуба в матче с "Сельтой" (2:1) в рамках 30-го тура Ла Лиги.
Напомним, что Карим Бензема реализовал два из трех пенальти.
"Я видел первый и второй. Третий было сложно разглядеть из моих ворот, но если ты выставляешь ногу, то… В наши ворота тоже ставили такие 11-метровые. В кои-то веки, впервые, нам дали три пенальти в одном матче.
Отмененный гол в наши ворота? Гальярдо пробил головой, я отбил в штангу. Но Аспас был в офсайде и помешал Алабе вынести мяч. Это вне игры, он это понял, все нормально", – сказал Куртуа.
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
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|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
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|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14