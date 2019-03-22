Куртуа: "Я думаю, что я один из лучших в мире"
Вратарь "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал, кого считает лучшим в мире голкипером. Об этом сообщает
"Я думаю, что я один из лучших в мире, однако испанская пресса так не считает, они хотят меня учить.
Но я чувствую себя очень сильным, я упорно тренируюсь и отлично играю", - сказал Куртуа.
Напомним, во вчерашнем матче сборной Бельгии с Россией Куртуа пропустил один мяч в ворота национальной команды.
В нынешнем сезоне Куртуа провел 24 матча, 8 из которых в сухую.
А еще: Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче со сборной России| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Генк
|30
|63
|2
|Клуб Брюгге
|30
|56
|3
|Стандард Льеж
|30
|53
|4
|Андерлехт
|30
|51
|5
|Гент
|30
|50
|6
|Антверпен
|30
|49
|7
|Сент-Трюйден
|30
|47
|8
|Кортрийк
|30
|43
|9
|Шарлеруа
|30
|42
|10
|Мукрон Перувелз
|30
|40
|11
|Зульте-Варегем
|30
|33
|12
|Эупен
|30
|32
|13
|Серкль Брюгге
|30
|28
|14
|Остенде
|30
|27
|15
|Ред Стар Ваасланд
|30
|27
|16
|Локерен
|30
|20