Куртуа: "Я думаю, что я один из лучших в мире"

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Куртуа: "Я думаю, что я один из лучших в мире"

Вратарь "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал, кого считает лучшим в мире голкипером. Об этом сообщает 

"Я думаю, что я один из лучших в мире, однако испанская пресса так не считает, они хотят меня учить. 

Но я чувствую себя очень сильным, я упорно тренируюсь и отлично играю", - сказал Куртуа. 

Напомним, во вчерашнем матче сборной Бельгии с Россией Куртуа пропустил один мяч в ворота национальной команды. 

В нынешнем сезоне Куртуа провел 24 матча, 8 из которых в сухую.

А еще: Куртуа прокомментировал свою ошибку в матче со сборной России| http://soccernews.ru

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