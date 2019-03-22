Куртуа: "Я думаю, что я один из лучших в мире"

Вратарь "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа рассказал, кого считает лучшим в мире голкипером. Об этом сообщает

"Я думаю, что я один из лучших в мире, однако испанская пресса так не считает, они хотят меня учить.

Но я чувствую себя очень сильным, я упорно тренируюсь и отлично играю", - сказал Куртуа.

Напомним, во вчерашнем матче сборной Бельгии с Россией Куртуа пропустил один мяч в ворота национальной команды.

В нынешнем сезоне Куртуа провел 24 матча, 8 из которых в сухую.

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