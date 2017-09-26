Куртуа: "Я счастлив, что до нового года нам не придётся играть против Косты"

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Куртуа: "Я счастлив, что до нового года нам не придётся играть против Косты"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа прокомментировал предстоящий матч против "Атлетико".

"Я помню, что был на презентации нового стадиона, когда они его впервые продемонстрировали. Я был там, когда там была всего одна трибуна и велись основные работы. Будет интересно увидеть его. Естественно, он отличается от "Кальдерона", но им был нужен новый стадион, и, думаю, это поможет "Атлетико" вырасти ещё больше в статусе топ-клуба.

Это возвращение будет особенным для меня, но только на этот раз, надеюсь, мы победим. Это будет очень приятный вечер для меня, но я очень голоден до побед и сконцентрирован на том, чтобы получить три очка.

Коста является моим хорошим другом, и будет приятно видеть его там. Я счастлив, что до нового года нам не придётся играть против него, и, надеюсь, мы продолжим участие в Лиге Чемпионов. Сложно сказать, встретимся ли мы с ним в турнире позднее, но я бы предпочёл этого избежать. Он всегда был приятным парнем в раздевалке. Я знаком с ним шесть лет, и он мой хороший друг" - приводит слова Куртуа сайт клуба.

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