Куртуа занимает второе место в Европе по числу "сухих" матчей за последние семь лет

Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа провел 103 "сухих" матча в национальных чемпионатах с момента своего дебюта за "Атлетико" в 2011 году, сообщает Opta.

По сведениям издания, бельгиец уступает по этому показателю только бывшему голкиперу "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону (117).

Напомним, что 26-летний Куртуа отказался продлевать контракт с "Челси" и может покинуть клуб.

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