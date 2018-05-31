Куртуа занимает второе место в Европе по числу "сухих" матчей за последние семь лет

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Куртуа занимает второе место в Европе по числу "сухих" матчей за последние семь лет

Бельгийский вратарь "Челси" Тибо Куртуа провел 103 "сухих" матча в национальных чемпионатах с момента своего дебюта за "Атлетико" в 2011 году, сообщает Opta.

По сведениям издания, бельгиец уступает по этому показателю только бывшему голкиперу "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону (117).

Напомним, что 26-летний Куртуа отказался продлевать контракт с "Челси" и может покинуть клуб.

Не пропустите: Куртуа близок к уходу из "Челси". | http://soccernews.ru

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