Куртуа запросил у "Челси" свой трансфер

Теги челситибо куртуа

Куртуа запросил у "Челси" свой трансферГолкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа запросил у клуба свой трансфер, информирует The Sun.

По сведениям издания, 26-летний вратарь попросил "аристократов" продать его в мадридский "Реал". Если его требование не будет выполнено, бельгиец пригрозил покинуть "Стэмфорд Бридж" на бесплатной основе уже следующим летом, когда истечет срок действия его контракта.

Напомним, Лопетеги высказался о возможном подписании Куртуа. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Смолов сделал признание по нашумевшему ДТП

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов