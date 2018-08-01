Куртуа запросил у "Челси" свой трансфер

Голкипер лондонского "Челси" Тибо Куртуа запросил у клуба свой трансфер, информирует The Sun.

По сведениям издания, 26-летний вратарь попросил "аристократов" продать его в мадридский "Реал". Если его требование не будет выполнено, бельгиец пригрозил покинуть "Стэмфорд Бридж" на бесплатной основе уже следующим летом, когда истечет срок действия его контракта.

Напомним, Лопетеги высказался о возможном подписании Куртуа. | soccernews.ru