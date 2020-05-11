Куртуа заявил, что у "Реала" есть все шансы догнать "Барселону"

Теги тибо куртуареал мадрид

Куртуа заявил, что у "Реала" есть все шансы догнать "Барселону"

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа заявил, что у мадридского клуба все еще есть шансы догнать "Барселону", если сезон все-таки возобновится. Об этом сообщает RTVE Deportes.

"Хотя мы отстаем от "Барселоны", мы сильнее. Все 11 туров доиграны, думаю, мы сможем выиграть чемпионат", - сказал голкипер.

Ранее сообщалось, что сезон Ла Лиги может возобновится 12 июня. После 27 туров Примеры мадридский клуб занимает 2 место, отставая от каталонцев на 2 балла.

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