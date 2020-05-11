Куртуа заявил, что у "Реала" есть все шансы догнать "Барселону"
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа заявил, что у мадридского клуба все еще есть шансы догнать "Барселону", если сезон все-таки возобновится. Об этом сообщает RTVE Deportes.
"Хотя мы отстаем от "Барселоны", мы сильнее. Все 11 туров доиграны, думаю, мы сможем выиграть чемпионат", - сказал голкипер.
Ранее сообщалось, что сезон Ла Лиги может возобновится 12 июня. После 27 туров Примеры мадридский клуб занимает 2 место, отставая от каталонцев на 2 балла.
Не пропустите: "Сельта" в инстаграме опубликовала фото тренирующегося Смолова| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Куртуа заявил, что у "Реала" есть все шансы догнать "Барселону"
-
Клубы АПЛ проголосовали за продление истекающих контрактов
-
2
Пике признался, что игроки "Барселоны" переживают из-за скорого возобновления сезона
-
Защитник "Ливерпуля" ван Дейк рассказал, как его чуть не исключили из академии
-
Два матча чемпионата Беларуси перенесены из-за подозрения на наличие коронавируса у игроков
-
Правительство Великобритании разрешило возобновить АПЛ
-
Черышев и игроки "Валенсии" приступили к тренировкам на базе клуба
-
Двух игроков "Вальядолида" изолировали после тестов на коронавирус
-
Генеральный директор "Ахмата" отреагировал на слова Шалимова о российских людях
-
Гендиректор "Зенита" высказался о возможном рестарте сезона РПЛ
-
Брат Федуна рассказал, как чувствует себя владелец "Спартака", госпитализированный с коронавирусом
-
Черчесов поздравил Семина с днем рождения
-
19-летний хавбек "Аталанты" умер от аневризмы мозга
-
Expressen: Ибрагимович может продолжить карьеру в "Хаммарбю"
-
Экс-спортивный директор "Зенита" сравнил Алексея Миранчука и Александра Головина
-
Жена Погребняка опубликовала милое фото семьи
-
Евсеев продолжил рассказывать истории, связанные с буквами алфавита
-
"Сельта" в инстаграме опубликовала фото тренирующегося Смолова
-
1
Стало известно, кому отказал Пьянич ради "Барселоны"
-
1
"Реал" возобновил тренировки на клубной базе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14