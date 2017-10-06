Куртуа ждёт предложение от "Реала"

Вратарь "Челси" Тибо Куртуа хочет вернуться в испанскую Ла Лигу, где он ранее выступал за "Атлетико".

Как сообщает Marca, бельгийский страж ворот ждёт предложение от мадридского "Реала", который недавно проявлял к нему интерес.

В связи с этим, Куртуа пока не подписывает новый контракт с "Челси".

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