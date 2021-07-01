Куртуа, Зинченко и Погба - в символической сборной 1/8 финала Евро-2020 по версии WhoScored
Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 1/8 финала Евро-2020.
Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, 7,8);
Защитники: Сесар Аспиликуэта (Испания, 8,1), Франческо Ачерби (Италия, 7,9), Томаш Калас (Чехия, 7,9), Леонардо Спинаццола (Италия, 7,9);
Полузащитники: Ферран Торрес (Испания, 9,1), Поль Погба (Франция, 9,0), Томаш Голеш (Чехия, 8,9), Александр Зинченко (Украина, 9,0);
Нападающие: Каспер Дольберг (Дания, 8,8), Харис Сеферович (Швейцария, 8,5).
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Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Франция
|3
|7
|2
|Швейцария
|3
|5
|3
|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
|3
|1
|Группа B
|М
|О
|1
|Уэльс
|3
|6
|2
|Англия
|3
|5
|3
|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
|3
|1
|Группа C
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Польша
|3
|7
|3
|Северная Ирландия
|3
|3
|4
|Украина
|3
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Хорватия
|3
|7
|2
|Испания
|3
|6
|3
|Турция
|3
|3
|4
|Чехия
|3
|1
|Группа E
|М
|О
|1
|Италия
|3
|6
|2
|Бельгия
|3
|6
|3
|Ирландия
|3
|4
|4
|Швеция
|3
|1
|Группа F
|М
|О
|1
|Венгрия
|3
|5
|2
|Исландия
|3
|5
|3
|Португалия
|3
|3
|4
|Австрия
|3
|1