Куртуа, Зинченко и Погба - в символической сборной 1/8 финала Евро-2020 по версии WhoScored

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Куртуа, Зинченко и Погба - в символической сборной 1/8 финала Евро-2020 по версии WhoScored

Авторитетный статистический портал Whoscored представил собственную версию символической сборной 1/8 финала Евро-2020.

Вратарь: Тибо Куртуа (Бельгия, 7,8); 

Защитники: Сесар Аспиликуэта (Испания, 8,1), Франческо Ачерби (Италия, 7,9), Томаш Калас (Чехия, 7,9), Леонардо Спинаццола (Италия, 7,9); 

Полузащитники: Ферран Торрес (Испания, 9,1), Поль Погба (Франция, 9,0), Томаш Голеш (Чехия, 8,9), Александр Зинченко (Украина, 9,0); 

Нападающие: Каспер Дольберг (Дания, 8,8), Харис Сеферович (Швейцария, 8,5).

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