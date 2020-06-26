Курзава остаётся в ПСЖ

Несмотря на интерес ряда европейских клубов, левый защитник Лайвин Курзава не покинет ПСЖ этим летом.

Ожидалось, что в июле после истечения контракта с парижанами 27-летний футболист сменит команду на правах свободного агента.

Однако в последнее время стороны активизировали переговоры о продлении контракта и в итоге договорились об условиях нового соглашения до 2024 года.

Курзава выступает за ПСЖ с 2015 года, сыграл 123 матча, забил 13 голов и сделал 21 ассист.

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