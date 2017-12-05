Курзава показал новую прическу

Теги лайвин курзавапсж

Курзава показал новую прическуЗащитник ПСЖ Левен Курзава заставил болельщиков говорить о своем новом имидже.

Футболист показал свою новую прическу во время тренировки в понедельник.

Необычный стиль игрока не оставили без внимания и одноклубники.

| http://soccernews.ru

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