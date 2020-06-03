Курзава принял участие в акции протеста против расизма в Париже

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Курзава принял участие в акции протеста против расизма в Париже

Защитник "Пари Сен-Жермен" Лайвин Курзава поучаствовал в акции протеста против расизма. На демонстрации требовали расследовать обстоятельства гибели Адама Траоре, который умер в парижской тюрьме в 2016 году, а также Джорджа Флойда, которого убил американский полицейский 25 мая 2020 года.

"Правосудие для Адама, правосудие для Джорджа, справедливость для всех. Сегодня я видел сплоченную Францию", – написал Курзава в своем Twitter.

Напомним, Флойд отказался покинуть автомобиль по требованию сотрудников полиции. После этого полицейские вытащили афроамериканца из авто. Затем один из них прижал Джорджа к земле коленом и надавил ему на шею. Флойд кричал, что задыхается, но его не отпустили. В итоге, он умер.

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