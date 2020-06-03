Курзава принял участие в акции протеста против расизма в Париже
Защитник "Пари Сен-Жермен" Лайвин Курзава поучаствовал в акции протеста против расизма. На демонстрации требовали расследовать обстоятельства гибели Адама Траоре, который умер в парижской тюрьме в 2016 году, а также Джорджа Флойда, которого убил американский полицейский 25 мая 2020 года.
"Правосудие для Адама, правосудие для Джорджа, справедливость для всех. Сегодня я видел сплоченную Францию", – написал Курзава в своем Twitter.
Justice pour Adama— layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) June 2, 2020
Justice for George
Justice pour tous ...
Aujourd’hui j’ai vu une france qui marche ensemble ✊✊✊✊✊ #blacklivesmatter #notoracism pic.twitter.com/rcKHge1kYU
Напомним, Флойд отказался покинуть автомобиль по требованию сотрудников полиции. После этого полицейские вытащили афроамериканца из авто. Затем один из них прижал Джорджа к земле коленом и надавил ему на шею. Флойд кричал, что задыхается, но его не отпустили. В итоге, он умер.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
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|2
|Марсель
|28
|56
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|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13