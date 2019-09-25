"Кусок дерьма". Кафельников раскритиковал "Спартак" за победу

Теги спартак москваевгений кафельников

"Кусок дерьма". Кафельников раскритиковал "Спартак" за победу

Легендарный российский теннисист Евгений Кафельников подверг жесткой критике "Спартак", который в 1/16 финала Кубка России победил КАМАЗ (2:1).

"Вся команда - кусок дерьма! Тренер - беспомощная *****, владелец - большой поклонник киевского "Динамо". Мне жаль истинных фанатов самой популярной команды в России", - написал Кафельников в своем Twitter.

В 1/8 финала Кубка России "Спартак" сыграет с "Ростовом".

После 10 туров московский клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 14 очков.

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"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России

"Спартак" вышел в 1/8 финала Кубка России

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