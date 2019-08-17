Кутателадзе прокомментировал свой переход в "Спартак"

Новый нападающий "Спартака" Николоз Кутателадзе высказался о переходе в московский клуб.

"Когда я восстанавливался после повреждения, Томас Цорн вышел на контакт со мной и предложил перейти в "Спартак". Я не думал долго над предложением. Я хочу попасть в основу и вписать свое имя в историю клуба", - заявил Кутателадзе.

Отметим, что Кутателадзе является воспитанником пражской "Спарты", однако также успел пройти через академии "Лилля" и ПСЖ.

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