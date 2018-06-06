Кутепов: "Был удивлен невызову Глушакова в сборную, но обсуждать здесь нечего"

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал отсутствие своего партнера по клубу Дениса Глушакова в сборной России.

"Невызов Глушакова в сборную? Конечно, я был удивлен. Но мы - профессионалы и должны уважать мнение тренера. Это как приказы в армии: ничего не обсуждается", - приводит слова 24-летнего бека "красно-белых" sport24.ru.

Напомним, Кутепов высказался о выступлении "Спартака" в завершившемся сезоне. | soccernews.ru