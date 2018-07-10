Кутепов: "Черчесов сумел сплотить команду, объединить ее во имя одной цели"
Защитник сборной России Илья Кутепов заявил, что главный тренер команды Станислав Черчесов смог объединить игроков во имя одной цели.
На ЧМ-2018 россияне дошли 1/4 финала, где уступили по пенальти Хорватии.
"Черчесов сумел сплотить команду, объединить ее во имя одной цели – победы в каждом матче. Это человек, который хочет побеждать всегда и везде. Этого же он требует от футболистов. Своим настроем он заряжает команду. Результат вы видите сами – посмотрите, как мы бились во всех матчах. Без этого не было бы такого успеха", - отметил он.
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