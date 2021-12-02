Кутепов готов перейти из "Спартака" в "Зенит" или ЦСКА

Фото инстаграм Ильи Кутепова

Центральный защитник московского "Спартака" Илья Кутепов признался, что у него нет запрета на переход в какой-либо клуб.

"Мной движет в первую очередь желание играть. "Спартак" - великий клуб, это, безусловно, так. Первый клуб в моей карьере, и это навсегда оставит отпечаток. Но сидеть здесь на скамейке только потому, что я люблю "Спартак", я не согласен. При всём уважении - мне нужно играть.

Есть ли клуб, в который я не пойду ни при каких условиях? Нет такого. Это моя карьера. Если меня зовут играть - я пойду играть. ЦСКА, "Зенит" - неважно. Не к тому, что я хочу насолить или отомстить "Спартаку". Когда ты играешь, и тебе предлагают перейти к принципиальному сопернику – это одно дело. А если ты на скамейке, и есть другой вариант, ты же не будешь думать: "Я спартач, я здесь посижу", - сказал Кутепов.

В текущем сезоне игрок провёл за "Спартак" 4 матча. Его контракт с "красно-белыми" истекает следующим летом.

Не пропустите: Кутепов ответил на критику со стороны Витории. | http://soccernews.ru