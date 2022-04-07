Кутепов хочет остаться в "Спартаке"

Фото: твиттер Ильи Кутепова/Автор неизвестен

Защитник "Спартака" Илья Кутепов хочет остаться в московском клубе, сообщает "Спорт-Экспресс".

По сведениям источника, "красно-белые" являются приоритетным вариантом для футболиста. Контракт игрока со "Спартаком" истекает ближайшим летом. Зарплата Кутепова в московском клубе составляет 2,3 миллиона евро в год.

В нынешнем сезоне 28-летний Кутепов провел за "Спартак" пять матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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