Кутепов: "Хотим пройти как можно дальше"

Защитник сборной России Илья Кутепов дал комментарии в преддверии игры 1/4 финала ЧМ-2018 с Хорватией.

"Хотим пройти как можно дальше. Аппетит приходит во время еды. С каждым шагом хочется все больше и больше. Когда мы играли в группе, мы победили в первом матче, потом во втором и решили задачу с выходом. Потом, несмотря на то, что это Испания, хотелось выйти дальше. Испанию прошли, теперь предстоит игра против Хорватии, и опять хочется пройти в следующую стадию. С каждой победой хочется пройти все дальше и дальше" - приводят слова Кутепова российские СМИ.

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