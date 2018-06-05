Кутепов и Газинский в составе сборной России на матч с Турцией

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объявил стартовый состав на товарищеский матч с командой Турции.

Сборная России: Акинфеев, Смольников, Игнашевич, Кутепов, Жирков, Газинский, Зобнин, Головин, Самедов, Дзагоев, Смолов.

Матч Россия - Турция состоится сегодня, 5 июня и начнется в 19:00 мск.

Этот матч станет последней для сборной России перед Чемпионатом Мира-2018.

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