Кутепов: "Кризис в "Спартаке" следовало было ожидать"

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов высказался о неудачных выступлениях своей команды на старте текущего сезона.

"Медали мы сняли давно, еще на награждении. А то, что у нас был спад - это естественно. Этого следовало ожидать. Как бы к этому кто ни готовился, кризис - неизбежен. Но потом мы выправили положение. У нас все - профессионалы. Мы понимали, что ситуация зашла в тупик. И что пора что-то предпринимать. Думаю, победой над ЦСКА мы окончательно доказали: "Спартак" вышел из кризиса", - цитирует 24-летнего бека Российская газета.

Напомним, Кутепов считает, что "Спартаку" по силам снова стать чемпионом. | soccernews.ru