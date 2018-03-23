Кутепов, Кудряшов и Гранат сыграют в обороне сборной России в матче с Бразилией



Стал известен состав сборной России на товарищеский матч с командой Бразилии.

Россия: Акинфеев, Кутепов, Кудряшов, Гранат, Д. Комбаров, Глушаков, Самедов, Головин, Зобнин, Ал. Миранчук, Смолов.

Матч Россия - Бразилия начнется в 19:00 по московскому времени.

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