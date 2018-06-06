Кутепов: "Могу сам укусить Суареса"

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Кутепов: "Могу сам укусить Суареса"Защитник сборной России Илья Кутепов высказался о будущих противостояниях с лидерами атак национальных команд Египта и Уругвая - Мохамедом Салахом и Луисом Суаресом.

"Испугала ли меня игра Салаха? Нет. Как можно его остановить? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов. Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале Лиги Чемпионов, но желаю ему скорейшего выздоровления. Буду рад, если он сыграет на Чемпионате Мира. Когда противостоишь таким мастерам, растешь. Боюсь ли Суареса? Не боюсь. Если надо, сам могу его укусить", - цитирует 24-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Газзаев рассказал, над чем нужно поработать сборной России. | soccernews.ru

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