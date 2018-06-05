Кутепов: "Настроение перед Чемпионатом Мира отличное"

Защитник сборной России Илья Кутепов оценил игру команды в товарищеском матче против Турции (1:1).

"Какое настроение перед Чемпионатом Мира? Отличное. Через 9 дней стартует главный турнир всего мира, поэтому настроение хорошее. Готовимся к матчам. Ответственность большая, но мы ждем с нетерпением. Будем стараться порадовать болельщиков.

Я с австрийцами не играл, но было видно, что ребята себя уже лучше чувствовали. Однако невозможно все 90 минут играть в одном темпе", - приводят слова Кутепова российские СМИ.

"Как игралось с Игнашевичем? Если описать одним словом, то приятно. Может быть, даже комфортно.

Не обидело ли то, что после матча все набросились на сборную? Те, кто понимают, все оценивают адекватно. У нас были нагрузки, тренировочные сборы. У других, видимо, есть другое мнение", - добавил Кутепов.

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