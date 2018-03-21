Кутепов: "Не думаю, что игры с Бразилией и Францией будут похожими"

Защитник сборной России Илья Кутепов поделился ожиданиями от предстоящих матчей своей команды против бразильцев и французов.

"С обоими соперниками будет и сложно, и интересно. Но не думаю, что эти матчи будут похожи друг на друга. Сейчас сложно сказать, кто из них опаснее. Сыграем - посмотрим. Но в составе этих команд любого возьми - звезда. Все - представители топовых клубов Европы, не вижу смысла выделять кого-то конкретно", - цитирует 24-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Игнатьев сделал прогноз на матч сборной России с Бразилией. | soccernews.ru