Кутепов: "Не думаю, что игры с Бразилией и Францией будут похожими"

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Кутепов: "Не думаю, что игры с Бразилией и Францией будут похожими"Защитник сборной России Илья Кутепов поделился ожиданиями от предстоящих матчей своей команды против бразильцев и французов.

"С обоими соперниками будет и сложно, и интересно. Но не думаю, что эти матчи будут похожи друг на друга. Сейчас сложно сказать, кто из них опаснее. Сыграем - посмотрим. Но в составе этих команд любого возьми - звезда. Все - представители топовых клубов Европы, не вижу смысла выделять кого-то конкретно", - цитирует 24-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Игнатьев сделал прогноз на матч сборной России с Бразилией. | soccernews.ru

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