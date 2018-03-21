Кутепов: "Не думаю, что игры с Бразилией и Францией будут похожими"
Защитник сборной России Илья Кутепов поделился ожиданиями от предстоящих матчей своей команды против бразильцев и французов.
"С обоими соперниками будет и сложно, и интересно. Но не думаю, что эти матчи будут похожи друг на друга. Сейчас сложно сказать, кто из них опаснее. Сыграем - посмотрим. Но в составе этих команд любого возьми - звезда. Все - представители топовых клубов Европы, не вижу смысла выделять кого-то конкретно", - цитирует 24-летнего бека Чемпионат.
Напомним, Игнатьев сделал прогноз на матч сборной России с Бразилией. | soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Пирло может вернуться в сборную Италии
-
Червиченко: "У "Локомотива" лучший админресурс в этом сезоне"
-
Официально: Ибрагимович покинул "Манчестер Юнайтед"
-
Уилшер не поможет сборной Англии в матче с Голландией
-
Уткин: "Амкар" продажный. Торгануть собой не в одну, так в другую сторону"
-
Бегун Болт тренируется с дортмундской "Боруссией"
-
Ван Дейк стал капитаном сборной Голландии
-
Иньеста: "Ближайшие выступления за сборную Испании и "Барселону" могут стать для меня последними"
-
Матч "Амкар" - "Локомотив" перенесен из Перми в Москву
-
Кроос: "Неймар - один из лучших игроков мира, мне нравится играть против лучших"
-
Усманов прокомментировал информацию о покупке "Милана"
-
Три топовых тренера отказали ПСЖ
-
"Ювентус" нацелился на ключевого защитника "Барселоны"
-
Тите: "На выигрыш Чемпионата Мира будут претендовать шесть команд"
-
"Ливерпуль" и "Арсенал" готовы побороться с "Барселоной" за хавбека ПСЖ
-
Месси забил гол в своем стиле, обойдя всех соперников, на тренировке сборной Аргентины
-
Французский журналист Менес: "У Неймара нет других вариантов кроме как остаться в ПСЖ"
-
Тите выделил наиболее ярких исполнителей в составе сборной России
-
Перес прокомментировал слова Сколари о проявленной заинтересованности Роналду жизнью в Китае
-
Ибрагимович определился со своим следующим клубом