Кутепов: "Не сказал бы, что Салах задергал"

Защитник сборной России Илья Кутепов подвел итог матчу своей команды против национальной команды Египта в рамках второго тура группового этапа Чемпионата Мира.

"Я бы не сказал, что поединок сложился легче, чем мы ожидали. С другой стороны, не сказал бы, что Салах задергал. Не было такого, что мы хотели играть с ним пожестче из-за его травмы. Ни в коем случае, даже таких мыслей не было. Мы все - адекватные люди и в первую очередь спортсмены", - цитирует 24-летнего бека Чемпионат.

Напомним, Кутепов передал привет болельщикам, которые не верили в сборную. | soccernews.ru