Кутепов оценил результат сборной России на Чемпионате Мира

Защитник сборной России Илья Кутепов дал оценку результату, которого добилась его команда на домашнем Чемпионате Мира.

"Остановились в шаге, всего в одном ударе от полуфинала. В целом, конечно, я доволен тем, как сложился для сборной России домашний Чемпионат Мира. Я говорил до его начала, что у нас все будет хорошо, но вряд ли в тот момент кто-то мог предположить, что мы пройдем так далеко, обыграем команду Испании и будем переживать из-за невыхода в полуфинал.

Перед турниром мне задавали провокационный вопрос, просили сказать что-то, чтобы успокоить болельщиков. Тогда я сказал, что все будет хорошо. Думаю, с этим обещанием я справился, потому что нынешний результат, наверное, можно считать адекватным для сборной", - цитируют 24-летнего бека Известия.

Напомним, Моуринью оценил перспективы сборной России на будущее. | soccernews.ru