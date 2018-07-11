Кутепов оценил результат сборной России на Чемпионате Мира

Теги илья кутеповроссия

Кутепов оценил результат сборной России на Чемпионате МираЗащитник сборной России Илья Кутепов дал оценку результату, которого добилась его команда на домашнем Чемпионате Мира.

"Остановились в шаге, всего в одном ударе от полуфинала. В целом, конечно, я доволен тем, как сложился для сборной России домашний Чемпионат Мира. Я говорил до его начала, что у нас все будет хорошо, но вряд ли в тот момент кто-то мог предположить, что мы пройдем так далеко, обыграем команду Испании и будем переживать из-за невыхода в полуфинал.

Перед турниром мне задавали провокационный вопрос, просили сказать что-то, чтобы успокоить болельщиков. Тогда я сказал, что все будет хорошо. Думаю, с этим обещанием я справился, потому что нынешний результат, наверное, можно считать адекватным для сборной", - цитируют 24-летнего бека Известия.

Напомним,  Моуринью оценил перспективы сборной России на будущее. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Официально: Лангле стал игроком "Барселоны"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов