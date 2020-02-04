Кутепов оценил шансы "Спартака" попасть в Лигу Чемпионов

Защитник "Спартака" Илья Кутепов заявил, что он верит в попадание команды в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

"Вообще, я реалист, но, думаю, что Лига Чемпионов вполне возможна. Если мы все правильно сделаем, результат придет", – приводит слова Кутепова "Российская газета".

После 19 туров "Спартак" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны Лиги Чемпионов московский клуб отстает на 12 очков.

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