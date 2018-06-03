Кутепов оценил силу соперников сборной России на Чемпионате Мира

Теги илья кутеповроссиясаудовская аравияегипетуругвай

Кутепов оценил силу соперников сборной России на Чемпионате МираЗащитник сборной России Илья Кутепов оценил силу соперников своей команды на предстоящем домашнем Чемпионате Мира.

"Смотрели матчи и Саудовской Аравии, и Уругвая, и Египта. Саудиты? Пока Италия играла собрано, они не смогли ничего сделать. После того как они почувствовали, что могут что-то сделать, начали проводить неплохие атаки, держали мяч. Ни одному нашему сопернику не нужно давать играть в футбол. Нужно быть максимально собранными на протяжении всех игр", - цитирует 24-летнего бека sport24.ru.

Напомним, Тихонов оценил игру сборной России. | soccernews.ru

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