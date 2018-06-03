Кутепов оценил силу соперников сборной России на Чемпионате Мира

Защитник сборной России Илья Кутепов оценил силу соперников своей команды на предстоящем домашнем Чемпионате Мира.

"Смотрели матчи и Саудовской Аравии, и Уругвая, и Египта. Саудиты? Пока Италия играла собрано, они не смогли ничего сделать. После того как они почувствовали, что могут что-то сделать, начали проводить неплохие атаки, держали мяч. Ни одному нашему сопернику не нужно давать играть в футбол. Нужно быть максимально собранными на протяжении всех игр", - цитирует 24-летнего бека sport24.ru.

Напомним, Тихонов оценил игру сборной России. | soccernews.ru