Кутепов оценил старт "Спартака" в этом сезоне

Фото инстаграм Ильи Кутепова

Центральный защитник московского "Спартака" Илья Кутепов высказался о результатах своей команды в сезоне 2021/22.

"Старт сезона для "Спартака" получился неудачным. Не таким, как хотели футболисты и наши болельщики. Мы потеряли много очков, и сейчас нужно исправлять ситуацию. Чемпионат в самом разгаре, впереди ещё много матчей, будет шанс всё изменить. Тогда улучшится настроение и у команды, и у фанатов", - цитирует Кутепова Goal.com.

В РПЛ "Спартак" идёт на восьмом месте в таблице по итогам 9 туров. В Лиге Европы команда стартовала с домашнего поражения от "Легии" (0:1).

28-летний Кутепов в текущем сезоне сыграл за "красно-белых" всего 2 матча. Его контракт с клубом истекает в июне 2022 года.

Не пропустите: Кофрие ярко высказался о "Спартаке". | http://soccernews.ru