Кутепов ответил на критику со стороны Витории

Фото инстаграм Ильи Кутепова

Центральный защитник московского "Спартака" Илья Кутепов высказался по поводу критических высказываний главного тренера команды Руя Витории в его адрес.

Ранее португальский наставник нелестно говорил об отношении 28-летнего футболиста к тренировкам.

"Общался с Руем по поводу этой ситуации. Неприятный момент. Это, скажем так, обесценивание профессиональных навыков игроков. Причём публично, в открытом виде. Не знаю, правильно его перевели или нет, но я потом подошёл и спросил: "Как мы будем это решать?". Тренер сказал, что его не так поняли, и он не это имел в виду. У меня был единственный вопрос: "Будете ли вы что-то делать в сложившейся ситуации? Это мы с вами решили, что вас не так поняли, но люди об этом не знают".

Я не просил извинений, они мне не нужны. Можно было сказать публике: не так перевели, не так поняли. Дать понять, что ребята тренируются хорошо, всё в порядке. Для этого есть все возможности. Считаю, засаживать так своих игроков публично нельзя", - заявил Кутепов.

В текущем сезоне игрок провёл за "Спартак" 4 матча. Его контракт с "красно-белыми" истекает следующим летом.

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