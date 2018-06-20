Кутепов: "Передаю большой привет всем тем, кто в нас не верил"

Защитник сборной России Илья Кутепов прокомментировал победу своей команды в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира над национальной командой Египта.

Так, в своем инстаграме 24-летний бек написал: "Мы сделали это! Поздравляю всю нашу страну и передаю большой привет всем тем, кто в нас не верил. Вперёед, Россия".

Напомним, Погребняк также прокомментировал победу сборной России над Египтом. | soccernews.ru