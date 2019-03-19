Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов покинул расположение сборной России, сообщает официальный твиттер национальной команды.

25-летний футболист испытывает проблемы с мышцами паха, поэтому было решено отправить его в клуб для прохождения полноценного лечения.

Таким образом, центрбек пропустит матчи квалификации Евро-2020 против Бельгии и Казахстана.

В текущем сезоне Кутепов сыграл за "Спартак" 14 матчей во всех турнирах, результативными действиями не отличался.

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