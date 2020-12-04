Кутепов прокомментировал решение Тедеско использовать его в нападении
Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о своём отношении к переводу в атаку в последнем матче против "Ротора" (2:0).
"Пошёл разминаться ещё в начале второго тайма. Джикия несколько раз покидал поле из-за повреждения - я готовился выйти в любой момент. В конце игры Тедеско позвал меня и сказал, чтобы был готов через две минуты. Поставил задачу: выхожу в нападение, нужно цепляться за мячи и прессинговать соперника. В целом по игре мы атаковали, владели преимуществом, но допускали много простых потерь мяча. Во втором тайме у "Ротора" были опасные подходы к нашей штрафной. Второго гола очень не хватало. Жаль, что нам не удалось забить его раньше.
Готов ли я заменить Соболева и играть в нападении до конца года? Если тренерский штаб решит, что меня нужно выпускать вперёд, конечно, выйду и сыграю. От такого опыта игры в атаке я бы не отказался. Но, думаю, больше пользы я принесу, если буду играть на своей привычной позиции центрального защитника", - сказал 27-летний футболист.
В текущем сезоне Кутепов провёл за "Спартак" всего 7 матчей, результативными действиями не отличался.
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