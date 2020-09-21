Кутепов прокомментировал своё будущее в "Спартаке"
Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов высказался по поводу того, останется ли он в московском клубе.
"Ничего не могу сказать. Я только начал играть. Одна-две игры ни о чём не говорят. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Поживём - увидим", - сказал Кутепов.
В последнее время СМИ писали об интересе к футболисту со стороны "Рубина", "Динамо", "Краснодара", "Химок", "Антальяспора" и "Сивасспора".
Рыночная стоимость россиянина оценивается в 2 миллиона евро. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до 2022 года.
Не пропустите: Федун не разрешил Кутепову перейти в "Динамо". | http://soccernews.ru
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