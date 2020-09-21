Кутепов прокомментировал своё будущее в "Спартаке"

Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов высказался по поводу того, останется ли он в московском клубе.

"Ничего не могу сказать. Я только начал играть. Одна-две игры ни о чём не говорят. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Поживём - увидим", - сказал Кутепов.

В последнее время СМИ писали об интересе к футболисту со стороны "Рубина", "Динамо", "Краснодара", "Химок", "Антальяспора" и "Сивасспора".

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 2 миллиона евро. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до 2022 года.

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