Кутепов прокомментировал своё будущее в "Спартаке"

Теги илья кутеповспартак москва

Кутепов прокомментировал своё будущее в "Спартаке"

Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов высказался по поводу того, останется ли он в московском клубе.

"Ничего не могу сказать. Я только начал играть. Одна-две игры ни о чём не говорят. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Поживём - увидим", - сказал Кутепов.

В последнее время СМИ писали об интересе к футболисту со стороны "Рубина", "Динамо", "Краснодара", "Химок", "Антальяспора" и "Сивасспора".

Рыночная стоимость россиянина оценивается в 2 миллиона евро. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до 2022 года.

Не пропустите: Федун не разрешил Кутепову перейти в "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Банда Юргена Клоппа показала, что "Челси" еще очень далек от своей игры! Пока многомиллионная закупка себя не оправдывает

Банда Юргена Клоппа показала, что "Челси" еще очень далек от своей игры! Пока многомиллионная закупка себя не оправдывает

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов