Кутепов прокомментировал свою травму: "Нам Бог не обещал легкий путь"

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Кутепов прокомментировал свою травму: "Нам Бог не обещал легкий путь"

Игрок "Спартака" Илья Кутепов в своем инстаграме рассказал, что думает о своей травме, полученной в матче 15-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (0:1).

"Нам Бог не обещал легкий путь, но обещал, что он будет легче, чем без Него и что с Ним, за Ним, в Нем и мы его обязательно пройдем, и этот путь в Небесное Царство будет по небу уже в этой жизни", - написал Кутепов.

Напомним, футболист не смог продолжит встречу и покинул поле, опираясь на медиков и с трудом наступая на правую ногу.

После 15 туров РПЛ "Спартак" занимает 10 место в турнирной таблице, имея в активе 18 очков.

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