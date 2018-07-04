Кутепов прокомментировал возможный интерес к себе со стороны европейских клубов

Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал возможный интерес к своей персоне со стороны европейских клубов.

"Есть ли интерес ко мне от европейских клубов? На этот вопрос не смогу сейчас ответить, потому что, во-первых, сконцентрирован на играх сборной, а во-вторых, со своим агентом еще мы не общались на эту тему, потому что он тоже знает, что я сконцентрирован на играх сборной - и это нормальное явление, что если даже есть какие-то интересы, он мне об этом не скажет, и правильно сделает. Меня сейчас абсолютно никто не отвлекает", - цитирует 24-летнего бека sport24.ru.

Напомним, Головин прокомментировал интерес "Ювентуса" к себе. | soccernews.ru