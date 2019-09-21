Кутепов провёл весь матч с "Уфой" со сломанным носом

Теги спартак москвауфаилья кутеповтравмы

Кутепов провёл весь матч с "Уфой" со сломанным носом

Центральный защитник московского "Спартака" Илья Кутепов проявил бойцовские качества во время матча 10-го тура РПЛ против "Уфы".

Сообщается, что футболист на первой минуте встречи получил перелом носа, но, несмотря на травму, доиграл поединок до конца.

Стоит отметить, что Кутепов вышел в стартовом составе "красно-белых" впервые с марта.

"Спартак" в гостях уступил "Уфе" со счётом 0:1 и опустился на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

Не пропустите: Рианчо готов вернуться в "Спартак". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Что посмотреть на выходных? "Ребятишки" Лэмпарда против "Ливерпуля", миланское дерби и еще 3 интереснейших поединка

Что посмотреть на выходных? "Ребятишки" Лэмпарда против "Ливерпуля", миланское дерби и еще 3 интереснейших поединка

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ростов Ростов 8 17
2 Краснодар Краснодар 7 14
3 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 8 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Рубин Рубин 8 10
10 Уфа Уфа 8 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 8 9
12 Крылья Советов Крылья Советов 8 7
13 Ахмат Ахмат 7 7
14 Сочи Сочи 8 6
15 Оренбург Оренбург 8 5
16 Тамбов Тамбов 7 4
Полная таблица

топ-5 тегов