Кутепов провёл весь матч с "Уфой" со сломанным носом

Центральный защитник московского "Спартака" Илья Кутепов проявил бойцовские качества во время матча 10-го тура РПЛ против "Уфы".

Сообщается, что футболист на первой минуте встречи получил перелом носа, но, несмотря на травму, доиграл поединок до конца.

Стоит отметить, что Кутепов вышел в стартовом составе "красно-белых" впервые с марта.

"Спартак" в гостях уступил "Уфе" со счётом 0:1 и опустился на седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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