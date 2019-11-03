Кутепов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Тедеско

Теги спартак москвадоменико тедескоилья кутепов

Кутепов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Тедеско

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал, что изменилось в клубе после прихода нового тренера Доменико Тедеско. Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

"Приход нового тренера - это всегда большие перемены. По своему опыту могу сказать, что в подобных ситуациях у команды всегда случается эмоциональный подъём. Вопрос в том, сколько он продлится. Мы не заглядываем далеко в будущее: нам нужно усиленно работать до зимней паузы, от игры к игре.

Тактика меняется. Это логично: у каждого тренера есть своё видение. Но перевернуть всё с ног на голову невозможно, ведь в команде собраны футболисты, уже обладающие определёнными навыками. Тренер это прекрасно понимает и делает всё для того, чтобы мы показывали лучшую игру на своих позициях", - сказал Кутепов.

Отметим, что под руководством Тедеско "Спартак" пока не проиграл ни одного матча.

34-летний специалист возглавил московский клуб 14 октября. С того момента команды успела сыграть три игры.

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