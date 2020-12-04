Кутепов рассказал, до какой скорости разгоняется на своём "Лексусе"

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Кутепов рассказал, до какой скорости разгоняется на своём "Лексусе"

Центральный защитник московского "Спартака" Илья Кутепов признался, что нарушает скоростной режим, находясь за рулём автомобиля.

"У меня "Лексус". Мне важны комфорт, безопасность. Я не гонщик. Хотя иногда полихачить могу, даже до 180 километров в час разгоняюсь - если дорога хорошая, почему нет?" - сказал 27-летний футболист.

В текущем сезоне Кутепов провёл за "Спартак" всего 7 матчей, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: Кутепов прокомментировал решение Тедеско использовать его в нападении. | http://soccernews.ru
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