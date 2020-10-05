Кутепов рассказал об испытываемых эмоциях от вызова в сборную России
Защитник "Спартака" Илья Кутепов поделился эмоциями от вызова в сборную России.
"Воспоминания только хорошие. Очень соскучился по сборной, приятно снова сюда вернуться. Отдельное спасибо тренерскому штабу, что дали мне такую возможность. Буду работать, доказывать.
Очень хороший коллектив! По всем ребятам соскучился, думаю, у нас еще будет время пообщаться, построить планы на будущее", - передает слова пресс-служба РФС.
8 октября сборная России сыграет со Швецией в рамках товарищеской встречи. с 11 по 18 октября национальная команда проведет несколько матчей Лиги наций.
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