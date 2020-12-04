Кутепов рассказал, почему "Спартак" не отпустил его в другой клуб

Центральный защитник "Спартака" Илья Кутепов прокомментировал ситуацию с несостоявшимся уходом из московского клуба.

"Ещё летом появился вариант с "Краснодаром". Я лично не общался с представителями клуба, всё через агента. Интерес был, переговоры велись. Потом пришло "Динамо". Тоже с конкретикой. Я общался с руководством "Спартака". Сказал, что не хочу продолжать карьеру так, как она складывается сейчас, оставаться без практики. Мы рассматривали разные варианты, я был не против ни аренды, ни трансфера. Не хочу просто так быть в клубе, где не приношу пользы и не занимаюсь любимым делом.

Но все трансферы были заблокированы. Так что я остался в "Спартаке". Сказали, что Федун хочет видеть меня в клубе. Лично с Леонидом Арнольдовичем я не общался, но Газизов передал мне в том числе его слова. Какие планы на зимнее трансферное окно? Такие же, как и летом. Оставаться без игровой практики бессмысленно. Не знаю, зачем тогда вообще играть в футбол. Может, кому-то нравится сидеть на контракте и получать зарплату - но это точно не мой случай. Если ничего не поменяется, буду общаться с руководством - как договоримся", - сказал Кутепов.

Контракт 27-летнего футболиста со "Спартаком" рассчитан до июня 2022 года. В текущем сезоне он сыграл за "красно-белых" всего 7 матчей.

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