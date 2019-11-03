Кутепов рассказал, почему стал выступать в защитной маске

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Кутепов рассказал, почему стал выступать в защитной маске

Защитник "Спартака" Илья Кутепов рассказал о травме, полученной в матче 10-го тура РПЛ.

Напомним, во встрече с "Уфой" (0:1) футболист получил перелом носа.

"Моментально понял, что все серьезно. Перелом без вариантов. Прошло всего 35 секунд… Попросить замену даже мысли не было! 

Нос не дышал, поэтому определенный дискомфорт при дыхании я испытывал. К тому же активно шло кровотечение, кровь попадала в горло. Через день, когда сделали снимок, стало ясно, что травма очень серьезная: абсолютно все, что есть в носу, переломано.

Со следующего матча я стал играть в защитной маске", - сказал Кутепов.

"Спартак" занимает 7 место турнирной таблице РПЛ, набрав 18 очков.

А еще: Кутепов рассказал, что изменилось в "Спартаке" с приходом Тедеско| http://soccernews.ru
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