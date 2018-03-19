Защитник московского "Спартака" Илья Кутепов рассказал, в каком чемпионате хочет поиграть.

"Однажды хотел бы поиграть в итальянском клубе. Совершенно серьёзно могу это утверждать. Очень хочется. Страна замечательная. У меня там друг живёт. Мы к нему в гости приезжали. Были в восторге" - сказал 24-летний футболист.

В этом сезоне Кутепов сыграл за "Спартак" 18 матчей и забил 1 гол.

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