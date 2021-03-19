Кутепов рассказал, в каком виде спорта хотел бы себя попробовать после завершения карьеры футболиста
Фото Алёна Сахарова, "Чемпионат"
Защитник "Спартака" Илья Кутепов может попробовать себя в смешанных единоборствах после окончания карьеры футболиста.
"В детстве мой брат занимался MMA, а я несколько раз был с ним. Чаще всего мы боролись в партере, однако бывало и удары отрабатывали. После окончания карьеры было бы даже интересно попробовать себя в смешанных единоборствах. Это отличный вызов", - цитирует Кутепова Sports.ru.
В этом сезоне 27-летний игрок провел 13 игр, однако результативными действиями не отличился.
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